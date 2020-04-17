Кострома, , 10:48 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Костромской области достигло 47 человек. Об этом 17 апреля сообщает оперативный штаб.

SARS-CoV-2 выявили еще у 9 жителей региона. Среди них есть жители Буя, Шарьи, Нерехтского, Антроповского районов и поселка Красное-на-Волге.

Практически все выявленные случаи связаны с внутренней миграцией — зараженные контактировали с носителями вируса или выезжали за пределы региона.

Из общего числа инфицированных 15 больных госпитализированы, остальные находятся на домашней изоляции. Всего на коронавирус протестировали более 3,4 тысячи человек.