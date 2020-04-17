Симферополь, , 11:03 — REGNUM В Крыму закрыли на две недели обсервации Красногвардейский психоневрологический интернат. Об этом 17 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции заявила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Мы закрываем Красногвардейский психоневрологический интернат на обсервацию, поскольку у одного из сотрудников подтвердился факт заражения коронавирусом… Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения сотрудников интерната ежедневными горячими обедами. Подопечные полностью обеспечены необходимым», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. На текущий период в республике зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них — завозные из-за границы, семь случаев завезены из субъектов РФ, 13 случаев — местные.

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