Саратов, , 11:13 — REGNUM Саратовская общественная организация «Федерация бокса Саратовской области» присоединилась к работе волонтеров в рамках проекта «МыВместе», сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта области.

Вот уже несколько дней саратовские боксеры развозят бесплатные наборы индивидуальных средств защиты, доставляют лекарства и продукты, обратившимся гражданам на горячую линию федерации бокса России.

Помощь оказывается ветеранам спорта, спортсменам, тренерам, судьям, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям.

Также, региональная федерация бокса распространяет бесплатные многоразовые маски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к всероссийской акции «Мы вместе» присоединились уже более 200 жителей Саратовской области. Добровольцы выполняют более ста заявок в день, но из-за возрастающего числа звонков волонтерский штаб приглашает как можно больше неравнодушных людей.

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