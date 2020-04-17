Владивосток, , 10:44 — REGNUM Более 20 тыс. жителей Дальнего Востока вернулись в свои регионы в разгар пандемии коронавируса из-за границы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В период с 24 марта по 6 апреля в регионы Дальнего Востока из-за рубежа прибыли 21 011 человек. Из них более 6 тыс. человек приехали из Таиланда, на втором месте Китай — 4 135 человек, на третьем — Вьетнам (2614 человек).

Наибольшее количество людей в пандемию коронавируса прибыли из-за границы в Приморской край — 8 441 человек. В Хабаровский край прибыли — 2939, в Забайкалье — 2 131, в Амурскую область — 1753, в Сахалинскую область — 1729, в Камчатский край — 1475, в Бурятию — 1183, в Якутию — 792, в ЕАО — 274, в Магаданскую область — 250 и на Чукотку — 44 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка долгое время оставалась единственным регионом на Дальнем Востоке, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. 15 апреля в регионе появился первый подтвержденный инфицированный. Житель Билибино добровольно сдал тест на коронавирус.

Лидером по количеству инфицированных коронавирусом на Дальнем Востоке является Хабаровский край — 91 подтвержденный случай.