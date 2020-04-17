Москва, , 10:44 — REGNUM Пациенты, которые вылечились от коронавирусной инфекции, и решившие стать донорами плазмы будут получать выплаты. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По её словам, соответствующий правовой акт будет принят уже в ближайшее время.

«В ближайшее время по постановлению мэра Москвы будет принят правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров плазмы», — уточнила Ракова.

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Как сообщало ИА REGNUM, забор плазмы крови у выздоровевших от коронавирусной инфекции осуществляется в Москве для переливания заболевшим. В крови вылечившихся пациентов присутствуют антитела к заболеванию, вызываемому коронавирусом. Первые процедуры переливания плазмы провели в Институте скорой помощи имени Склифосовского и в городской больнице № 52.

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Добавим, что на данный момент неизвестно, насколько эффективным будет такой метод, однако уже установлено, что к ухудшению состояния здоровья он не приводит.