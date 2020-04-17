Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Власти США начинают «открывать страну» — постепенно отменять введённые из-за коронавируса ограничения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — сказал Трамп.

Он отметил, что для сохранения здоровья граждан необходимо функционирование экономики, одно без другого невозможно. Трамп полагает, что за отменой ограничений последует экономический бум.

Снимать ограничения в разных штатах будут по-разному. Вместе с тем американцам рекомендовано по-прежнему соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома при ухудшении состояния.

«На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев», — отметил глава США.

Как сообщало ИА REGNUM, в США зарегистрировано 33 268 смертей среди пациентов с выявленным коронавирусом, при этом только за сутки 16 апреля зафиксировано более 4,5 тыс. летальных исходов.

Читайте также: В США за сутки скончались свыше 4,5 тыс. пациентов с коронавирусом