Ижевск, , 10:42 — REGNUM В Удмуртии с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики запрещена весенняя охота. Об этом сообщает минприроды республики со ссылкой на постановление правительства региона от 16 апреля.

«Запрет введен в отношении любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона», — уточняет ведомство.

Минприроды призывает граждан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и не нарушать запрет.

Также в министерстве уточнили, что выданные ранее разрешения на весеннюю охоту придётся сдать по месту получения, или направить почтой в минприроды. Оплаченной пошлиной можно будет воспользоваться при получении разрешения на охоту в летне-осенний сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии накануне было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в республике случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 58.