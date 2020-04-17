Нижний Новгород, , 10:42 — REGNUM Международный аэропорт «Стригино» ежедневно отправляет 500 наборов трехразового питания для пожилых жителей Нижнего Новгорода, вынужденных находиться дома в период действия режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Акция стартовала 1 апреля и продлится до 30 апреля. Наборы доставляют в областное Министерство социальной политики, при котором организованы центры распределения.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в наборах содержатся полноценные завтраки, обеды и ужины, в которых присутствуют горячие мясные или рыбные блюда, а также салаты.