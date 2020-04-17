Цхинвал, , 10:28 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к жителям страны с призывом праздновать Пасху дома и не ходить в храмы. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

«Близится Пасха, большой и радостный праздник, который мы привыкли встречать в церкви. Но в этом году я буду отмечать Пасху дома и прошу всех моих сограждан, православных Южной Осетии тоже, по возможности, праздновать дома», — приводятся слова президента. Бибилов отметил, что особенно эта рекомендация касается пожилых людей.

Он подчеркнул, что с призывом временно воздержаться от посещения богослужений обращались к жителям республики ранее и священнослужители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии с конца марта ввели карантинные ограничения, несмотря на отсутствие выявленных случаев заражения коронавирусом в республике. В стране запрещены массовые мероприятия, на карантин закрыты школы и детские сады.

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