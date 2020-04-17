Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал мировое сообщество защитить детей, страдающих в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля говорится в его специальном докладе.

«Я особенно обеспокоен благополучием детей в мире. К счастью, они в большей степени избавлены от серьезных форм протекания болезни. Но их жизнь полностью изменилась», — говорится в докладе Гуттериша.

В частности, речь идет о том, что дети перестали посещать школу из-за распространения коронавирусной инфекции. Также в докладе речь идет об ухудшившихся условиях питания, здравоохранения, безопасности.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, очень быстро распространилась на весь мир, что в конечном счете привело к введению карантинных мер многими государствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ООН призвал страны Африки активизировать усилия против пандемии