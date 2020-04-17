Цхинвал, , 10:10 — REGNUM Раненого военнослужащего вооруженных сил Южной Осетии самолетом доставили в Санкт-Петербург в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Сообщается, что пострадал рядовой 2001 года рождения. Инцидент произошел 13 апреля в ходе неосторожного обращения со взрывчатым веществом. Солдата доставили в госпиталь, но из-за тяжелого состояния руководство минобороны обратилось за помощью к Минобороны России.

«В кратчайший срок российской стороной вопрос был проработан и решен. Была организована эвакуация пациента самолетом ИЛ-76», — сообщает пресс-служба южноосетинского военного ведомства. Отмечается, что пострадавшего сопровождала реанимационная бригада.