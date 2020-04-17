Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Сокращение финансирования ВОЗ со стороны США может привести к банкротству этой организации в самый разгар пандемии, заявил доцент Университета Сиднея Адам Камрадт-Скотт в статье, опубликованной 16 апреля в The National Interest.

«Если они будут проведены в жизнь, эти сокращения финансирования могут привести к банкротству ВОЗ посреди пандемии», — подчеркнул Камрадт-Скотт.

«Это может означать, что ВОЗ придется уволить сотрудников, даже тогда, когда они пытаются помочь странам с низкими или средними доходами спасать жизни», — добавил он.

Урезание финансирования будет также чревато ослаблением работы ВОЗ по международной координации усилий по исследованию вакцины, приобретению средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения и предоставлению технической и экспертной поддержки странам в борьбе с пандемией.

Напомним, 14 апреля глава Белого дома объявил о приостановке финансирования ВОЗ в связи с тем, что эта организация якобы плохо справляется со своими задачами, а также скрывает информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2.