Париж, , 10:03 — REGNUM Трафик в парижских аэропортах, сильно пострадавших от распространения коронавируса, в марте 2020 года упал на 58,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Le Figaro.

Известно, что парижские аэропорты приняли 3,6 млн пассажиров, в том числе 2,5 млн в аэропорту Париж-Шарль-де-Голль (-58,5%) и 1,1 млн в аэропорту Париж-Орли (-58,7%).

Общий трафик Groupe ADP, французской компании, которая строит, проектирует и эксплуатирует платформы для аэропортов, в марте снизился на 28,2%, при этом в сети из 26 аэропортов, управляемых группой, приняли 12,7 млн пассажиров.

Vinci airport, другая французская компания, которая обеспечивает развитие и эксплуатацию 45 аэропортов по всему миру, объявила о падении трафика на 20,9% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, следуя Парижу, Лион будет работать над разработкой осей движения для велосипедных и пешеходных прогулок, чтобы избежать переполненности общественного транспорта после окончания срока изоляции.

Читайте также: В Париже и Лионе предложили использовать велосипед после выхода из изоляции