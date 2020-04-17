Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Ростовский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает срок в тюрьме США, мог заразиться коронавирусом. О том, что россиянин обнаружил у себя симптомы инфицирования, его адвокат Алексей Тарасов сообщил ТАСС.

«Мы надеемся на то, что наше прошение, поданное в Бюро тюрем, будет удовлетворено и Константину сбавят срок. Мы надеемся на это потому, что его здоровье в опасности», — отметил правозащитник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о стремительном ухудшении ситуации с распространением коронавируса в тюрьме «Данберри» жена ростовского лётчика Виктория рассказала в начале апреля.

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