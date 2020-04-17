Москва, , 10:01 — REGNUM Рейтинг самых популярных легковых автомобилей японских марок на российском авторынке по итогам первого квартала 2020 года составили специалисты агентства «Автостат».

Лидирует по реализации кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи за период с января по март 2020 года составили 11 595 экземпляров. На втором месте Nissan Qashqai. За отчетный период обладателями этого японского кроссовера в России стали 7 538 человек. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Toyota — седан Camry. В первом квартале текущего года на российском авторынке было продано 7 530 таких авто.

Следующие три места в данном рейтинге занимают кроссоверы Nissan X-Trail, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. Стоит отметить, что продажи этих моделей в России за отчетный период превышают 5 000 экземпляров.

Далее в десятке самых популярных автомобилей японских брендов на российском авторынке идут: Datsun on-DO, Nissan Terrano, Toyota Land Cruiser Prado и Lexus RX.

Напомним, всего на авторынке России в марте был реализован 162 321 новый автомобиль — на 4% больше, чем в марте 2019 году.

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