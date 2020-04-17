Ташкент, , 09:58 — REGNUM Подготовку к сезону хаджа 2020 года приостановили в Узбекистане из-за со сложной эпидемиологической ситуации в Саудовской Аравии, сообщили 16 апреля в комитете по делам религий республики.

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии отправило в Узбекистан заявление, в котором Ташкент просят отложить подготовку к хаджу из-за пандемии коронавируса. Въезд паломников со всего мира уже приостановлен.

В комитете по делам религий Узбекистана обещали сохранить порядок в очереди на совершение хаджа до 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта власти Саудовской Аравии запретили жителям королевства совершать паломничество в Мекку и Медину. Запрет для иностранцев ввели еще в феврале.

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