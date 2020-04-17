Тбилиси, , 09:55 — REGNUM С 17 апреля в Грузии ношение защитных масок будет обязательно для всех граждан на закрытых публичных пространствах. Об этом на брифинге 16 апреля вечером сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, в случае невыполнения этого требования соответствующие юридические лица, на территории которых будет зафиксировано нарушение, будут оштрафованы на 15 000 лари.

Кроме того, с 12:00 часов 17 апреля до 21 апреля включительно по всей Грузии будет запрещено движение легковых автомобилей. Запрет не коснется перевозок грузов и автомобилей дистрибьюции, которые снабжают товарами торговые точки.

«Подчеркиваю, что продовольственные магазины, аптеки и все остальные объекты, которые работали до сих пор, продолжат работу, а также будет работать сервис доставки. Действующие компании для получения разрешения на перевозку сотрудников должны обратиться к соответствующим министерствам», — заявил Чиковани.

С 17 апреля гражданам Грузии также будет запрещено посещение кладбищ.

По словам пресс-спикера, введение новых ограничений обусловлено ростом новых случаев инфицирования коронавирусом.

«За последние сутки зафиксировано более 30 случаев коронавируса, а за неделю — 140 новых случаев, что является показателем быстрого роста. В общей сложности на данный момент у нас 348 подтвержденных случаев, и в стране начался активный этап внутреннего распространения. Эпидемиологи в течение ближайшей недели ожидают значительного роста числа инфицированных. Несмотря на предупреждения специалистов мы видим, что движение на улицах остается интенсивным. В современном мире нет сегодня лучшего средства защиты от COVID-19, чем соблюдение социальной дистанции. Поэтому правительство еще раз настоятельно призывает всех оставаться дома», — заявил Ираклий Чиковани.

В случае, если граждане Грузии не будут выполнять действующие в стране в рамках чрезвычайного положения ограничения и требования, это приведет к резкому ухудшению эпидситуации и вынудит правительство принять еще более жесткие ограничительные меры и объявить полный карантин, предупредил пресс-спикер.

Еще вчера Ираклий Чиковани сообщил, что между правительством и патриархией достигнута договоренность о проведении пасхальной литургии. В частности, присутствие прихожан на литургии будет разрешено в больших храмах с обязательным соблюдением социальной дистанции и всех мер безопасности, рекомендованных минздравом. А в маленьких церквях на литургии будут присутствовать только священнослужители. Но в течение дня в соцсетях и СМИ представители общественности делали слишком много противоречивых заявлений, а прихожане упрямо заявляли о готовности любой ценой лично простоять всю ночь в церквях. Протест выражался и против призывов в этом году временно воздержаться от обычая посещения кладбищ в понедельник после Пасхи.