Дакка, , 10:35 — REGNUM Береговая охрана Бангладеш спасла порядка 400 беженцев-рохинджа, терпящих бедствие в море. Об этом 17 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По данным управления ООН по делам беженцев, нелегальные мигранты находились в море около двух месяцев, в настоящее время они переданы на попечение агентства ООН.

«Мы понимаем, что эти женщины, мужчины и дети находились в море около двух месяцев в мучительных условиях. Многие из них страдают от недоедания и обезвоживания», — заявил в комментарии журналистам агентства представитель управления по делам беженцев Луиза Донован.

Правозащитники также отметили, что во время плавания погибли около 30 беженцев.

Напомним, в настоящее время в Бангладеш проживают сотни тысяч беженцев из Мьянмы. Власти страны, несмотря на свои заявления, до сих пор не репатриировали рохинджа, что приводит многих беженцев самостоятельно отправляться в путь, что зачастую приводит к трагическим последствиям.