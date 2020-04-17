Москва, , 09:50 — REGNUM Ещё 123 пациента с подтверждёнными результатами анализа на коронавирус вылечились в Москве. Об этом сообщила 17 апреля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве стабильно выздоравливают больше сотни человек каждые сутки.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 123 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517», — сказала Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, ближайшие недели, по оценке Раковой, должны стать пиковыми по заболеваемости коронавирусной инфекцией.