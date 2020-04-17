Москва, , 09:45 — REGNUM Система здравоохранения Москвы подготовлена к новым вызовам. Об этом сообщила 17 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в видеообращении к столичным медикам.

«На всё московское здравоохранение нагрузка выросла в разы. Тем не менее, за почти два месяца борьбы с пандемией мы провели большую предварительную работу, подготовили городскую систему здравоохранения к новым вызовам и приобрели бесценные знания и опыт», — сказала Ракова.

По её словам, в сегодняшних условиях службы городского здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму.

Как сообщало ИА REGNUM, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, по оценке Раковой, придётся на ближайшие две-три недели.