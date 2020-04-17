Якутск, , 09:49 — REGNUM В Якутске 17 апреля выписали пациентку из инфекционной клинической больницы после полного выздоровления от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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Повторные тесты на наличие инфекции после лечения показали отрицательный результат.

На утро 17 апреля в Якутии общее число заболевших — 47 человек, а вылеченных уже 16.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. У двух скончавшихся пациентов первичные тесты на инфицирование коронавирусом оказались положительными.