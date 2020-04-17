Элиста, , 09:44 — REGNUM Жители Калмыкии организовали работу криптоферм через незаконное подключение к электросетям, ущерб энергокомпании оценивается более в чем миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия

Как сообщается, двое жителей Элисты незаконно подключили к электросетям специального энергозатратного оборудования для майнинга криптовалюты. Установили «фермеров» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия во взаимодействии с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.

«По версии следствия, для создания так называемых «криптоферм» осуществлялось незаконное подключение к электросетям и установка специального энергозатратного оборудования для добычи криптовалюты на двух объектах в городе Элисте. По предварительной информации, ущерб для энергоснабжающей компании составил свыше 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Калмыкии.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность к организации противоправной деятельности. Теперь подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.