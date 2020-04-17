Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Три человека заразились коронавирусом в Карагандинской области Казахстана, в том числе шестимесячный ребенок. Об этом 17 апреля сообщили в оперативном штабе государственной комиссии по борьбе с распространением инфекции.

Родители младенца заболели COVID-19 и госпитализированы в инфекционном госпитале. В этом время ребенок находился в провизорном госпитале. Вторым пациентом стал 41-летний житель Караганды, который заразился после контакта с инфицированным. Третий пациент — 19-летний житель Темирату.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 апреля в Казахстане выявили 1480 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 285 человек, скончались — 17. Ранее в минздраве республики сообщили, что инфекцию нашли у 80 детей.

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