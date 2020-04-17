Белгород, 17 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Шесть аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в областную больницу Святителя Иоасафа Белгорода. Оборудование разместили в отделении реанимации новорождённых регионального перинатального центра, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
Аппараты ИВЛ экспертного класса для перинатального центра приобретены бизнес-сообществом при помощи Фонда поддержки социально-экономических, культурных программ и проектов.
В перинатальном центре также обустроили резервное реанимационное отделение для новорождённых на девять коек.