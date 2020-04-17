Уфа, , 09:42 — REGNUM Кровь для нуждающихся жителей Башкирии сдали депутаты республиканского Государственного Собрания. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Государственного Собрания —Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты, их родственники и друзья присоединились к акции по сдаче крови в Больнице скорой помощи Уфы, приуроченной ко Дню донора крови.

По словам председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, депутаты постоянно принимают участие в таких акциях, поскольку в донорской крови каждый год нуждаются полтора миллиона граждан России, а банк крови, зачастую, испытывает дефицит. Это очень актуально в настоящее время при пандемии коронавирусной инфекции.

Константин Толкачев также отметил, что в условиях самоизоляции большинство граждан находятся дома, поэтому доноров не хватает, а кровь нужна ежедневно.

Отмечается, что таким образом депутаты хотят привлечь внимание к донорству как можно больше людей.

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