Москва, , 09:39 — REGNUM В ближайшие 2−3 недели в Москве прогнозируется пик заболеваемости COVID-19, заявила 17 апреля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятней всего, придется на следующие две-три недели», — сказала она.

По ее словам, то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медицинских работников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил.

Она также добавила, что благодаря предварительной работе за последние два месяца городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Москве подтверждено 16 146 случаев заражения коронавирусом, 1370 из которых — за сутки 15 апреля. Скончались 127 пациентов, 1394 человека излечились и были выписаны из больниц.

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