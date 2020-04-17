Владивосток, , 09:47 — REGNUM В Приморье ещё одна пациентка смогла преодолеть коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Женщина была выписана из инфекционного госпиталя в Приморье в пятницу, 17 апреля. Таким образом, число победивших COVID-19 в Приморье достигло четырёх человек.

«Женщина поступила на лечение 3 апреля. Ей был поставлен диагноз: пневмония, осложненная коронавирусной инфекцией. Состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и сегодня пациентка благополучно выписана», — рассказали в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 49 человек.