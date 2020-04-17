Москва, , 09:36 — REGNUM Число жителей России, оставляющих чаевые таксистам, выросло в два раза — с 12% в 2016 году до 24% в 2020 году, курьерам — с 10% до 23%, показал рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Редко дают на чай водителям такси 34% граждан РФ, курьерам — 24%. Часто дают чаевые таксистам 24%. Всегда поощряют курьеров 23% респондентов.

Средний размер чаевых практически не меняется. Курьеру в 2020 году оставляют в среднем 105 руб., таксисту — 70 руб. В 2018 году давали 100 и 75 руб. в 2016 году — 115 и 77 руб. соответственно.

Опрос проведен 13−14 апреля 2020 года в 308 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего чаевых жители России оставляют официантам в кафе, барах и ресторанах.

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