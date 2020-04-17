Москва, , 09:39 — REGNUM Движение на въездах в Москву 17 апреля осуществляется свободно, заторов нет. Такое сообщение опубликовано на странице ЦОДД в Twitter.

«На въездах сегодня пробок не было, движение свободное», — говорится в сообщении.

Указано, что сотрудники ГИБДД выборочно проверяют автомобили в условиях пропускного режима, задержки потока при этом не происходит.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в столице был введён пропускной режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. Движение на въездах в город оказалось затруднено.

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