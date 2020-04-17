Нальчик, , 09:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал в поле зрения правоохранителей житель города Тырныауза. 32-летний мужчина размещал в интернет-сети недостоверную информацию о коронавирусе.

Полицейские установили, что он опубликовал видеоролик «Коронавирус — спецоперация по введению концлагеря во всем мире?». За информацию, которая является заведомо ложной и вызывающей неоднозначную реакцию людей, на нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

Свои незаконные действия мужчина обяснил тем, что получил данное видео по рассылке в мессенджере, после чего, не подумав о последствиях, поместил на свою страницу в соцсети.

Ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. Решение о размере штрафа в данном конкретном случае примет мировой суд Эльбрусского района.