Тбилиси, , 09:37 — REGNUM В Грузии выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом. Обновленную информацию утром 17 апреля опубликовали на интернет-ресурсе Stopcov.ge.

Согласно последним данным, число случаев заражения новым вирусом в стране увеличилось на 22 и теперь составляет 370 случаев. Также троих инфицированных ранее доставили в Грузию из-за рубежа.

Кроме того, сообщается, что выздоровели 77 человек, трое заболевших COVID-19 скончались. На карантине находятся 5079 человек, госпитализированы — 558.

Напомним, вечером 16 апреля руководитель Центра по контролю заболеваний в Грузии Амиран Гамкрелидзе отметил, что в стране было два скачка числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. По мнению эксперта, это является признаком того, что в стране начинается эпидемия. Самый большой скачек был зафиксирован в стране 16 апреля, когда число инфицированных в течение суток трижды увеличивалось и достигло 42.

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