Михайловск, Ставропольский край, , 09:35 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против жительницы города Михайловска Ставропольского края, обвиняемой в попытке убийства своего новорожденного сына. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что утром 31 декабря 2019 года 35-летняя обвиняемая родила в своей квартире живого мальчика, но захотела это скрыть. Она завернула ребенка в простынь, вынесла на улицу и оставила за гаражами. Младенца обнаружил случайный прохожий, который вызвал скорую помощь. Теперь мальчик воспитывается в приемной семье.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года на Ставрополье за попытку убить своего новорожденного ребенка фигуранткой уголовного дела стала 18-летняя жительница города Буденновска. По версии следствия, она родила живую девочку, после чего завернула ее в полотенце и выкинула из окна первого этажа. Младенец остался жив: его плачь услышала соседка и тут же вызвала скорую помощь.