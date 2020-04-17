Москва, , 09:31 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией придётся на ближайшие две-три недели. Об этом сообщила 17 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в видеообращении к столичным медикам.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придётся на следующие две-три недели», — сказала она.

Ракова отметила, что врачи находятся на передовой борьбы с болезнью. То, как Москва справится с пандемией, зависит от медицинских работников, решений властей, а также сознательности жителей города.