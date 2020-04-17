Смоленск, , 09:31 — REGNUM Врио директора Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, назначен главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного департамента по здравоохранению, доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Смоленского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Михаил Шипилов. Об этом 16 апреля объявил губернатор Алексей Островский, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.

«Уже сегодня Михаил Васильевич прибыл в Вязьму и погрузился в работу, а с пятницы, 17 апреля, возглавит учреждение в качестве исполняющего обязанности директора дома-интерната. Рассчитываю, что его опыт, профессионализм и высокая компетентность помогут выправить ситуацию», — сказал Островский.

Губернатор также добавил, что увольнение главного врача Вяземской центральной районной больницы — «не последнее подобное кадровое решение».

«Настоящий руководитель должен не только заниматься вопросами хозяйственной части, но и не забывать о медицинской практике. Поэтому увольнение главврача Вяземской ЦРБ — это очень серьезный повод задуматься его коллегам из других районов области», — добавил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего на утро 16 апреля в Смоленской области было подтверждено 132 случая заражения коронавирусом, 88 из них — в Вяземском районе, где вспышка произошла в местном доме-интернате для престарелых.