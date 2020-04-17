Москва, , 09:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов допустил перенос ЕГЭ на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«В частности, рассматривается вариант с перенесением сдачи на более позднюю дату, но сейчас все больше склоняются к нашему предложению не сдавать в этом году ЕГЭ, а выставить годовые отметки по итогам трех четвертей и дать возможность школьникам сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ. Вопрос обсуждается», — заявил Миронов.

Он сообщил, что окончательное решение еще не принято.

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