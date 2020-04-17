Москва, , 09:24 — REGNUM Станции московского метро работают без затруднений, однако за сутки 16 апреля выявлены 74 человека с повышенной температурой, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлено 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Москве из-за проверки специальных пропусков образовались массовые очереди на входе в метро.

По мнению экспертов, на станциях московского метро должны быть установлены мобильные тепловизоры, дабы проверять можно было не всех граждан, а только тех, кто вызывает подозрение.

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