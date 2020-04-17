Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Два скачка в статистике по выявлению новых случаев заражения коронавирусом в Грузии являются «тревожным звонком», который сигнализирует о приближении масштабной эпидемии в стране. Такое заявление сделал 16 апреля на брифинге руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«За последние три дня у нас было два скачка <…> и это тревожный звонок широкомасштабной эпидемии», — отметил он.

Глава центра также призвал жителей Грузии выполнять рекомендации, которые разработаны для сокращения вероятности распространения коронавирусной инфекции.

Напомним в Грузии было зафиксировано два резких скачка по количеству новых выявленных случаев заражения коронавирусом. 14 апреля их стало больше на 30, а 16 апреля — на 42. Всего, по последним данным, на территории страны выявили 348 инфицированных новым вирусом.

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