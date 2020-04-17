Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Компании 343 Industries и Microsoft объявили, что стадия закрытого бета-тестирования игры Halo 2: Anniversary стартует сегодня, 17 апреля. Об этом разработчики сообщили на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/343Postums/status/1250921408080646144

Таким образом, они дали понять, что релиз игры уже близко. К тестам смогут присоединиться те геймеры, которые получат приглашения. После того, как закончится стадия бета-тестирования, Halo 2: Anniversary должна появиться в Steam.

Версия Halo 2: Anniversary для ПК, являющаяся частью Halo: The Master Chief Collection, будет поддерживать управление при помощи клавиатуры и мыши, а также разрешение до 4K UHD и HDR. Оригинальная Halo 2 вышла 9 ноября 2004 года.

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