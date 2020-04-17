Москва, , 09:19 — REGNUM За минувшие сутки из московской клинической больницы №40 в Коммунарке выписали 48 пациентов. Об этом 17 апреля написал главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его данным, в 7:30 на лечении оставался 501 человек, вновь госпитализированы 64 человека, выписаны 48 пациентов. С диагнозом «внебольничная пневмония» лечатся 499 человек.

Коронавирус выявили у 351 пациента. Проценко добавил, что в реанимации находятся 45 человек, 23 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в России выявили 27 938 случаев заражения коронавирусом, 2304 человека — выздоровели, 232 — скончались. За последние сутки заражения нашли у 2304 человек.

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