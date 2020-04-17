Южно-Сахалинск, , 09:27 — REGNUM Врачей Южно-Сахалинска отблагодарили за работу в условиях пандемии коронавируса — им вручили продуктовые наборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: Коронавирус в России: все ресурсы на борьбу с заразой — трансляция

Благотворительную акцию провели представители региональных отделений Всероссийского движения «Волонтёры-медики» и «Союза женщин России».

Общественники и добровольцы подготовили 100 наборов и развезли их в пять поликлиник города. В наборах для медиков: фрукты, конфеты, печенье, паштеты, сгущенное молоко, сахар и другие продукты питания.

Собрать наборы помогли островные предприниматели.

«Помощь, которую оказывают наши доктора, фельдшеры и медсестры, неоценима. Сотрудники поликлиник сегодня выезжают к контактным лицам, возят пациентов на многочисленные обследования. Медики часто задерживаются до 2−3 часов ночи. Чтобы они смогли поддержать свои силы, мы решили собрать такие наборы», — рассказала председатель регионального отделения «Союза женщин России» Елена Столярова.

Как сообщало ИА REGNUM, в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ участвует более 80 тыс. волонтёров, работает 85 региональных штабов.