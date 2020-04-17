Нью-Хейвен, США, , 09:13 — REGNUM Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», умер в возрасте 81 года от причин, не связанных с коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщило издание Variety.

Как указывается в некрологе, актер умер ночью со среды на четверг в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США) от естественных причин. Его смерть не связана с заражением коронавирусом.

В России Деннехи хорошо известен по роли шерифа Тизла, преследовавшего вернувшегося из Вьетнама ветерана Джона Рэмбо. Другие из наиболее известных фильмов, в которых он сыграл, стали «Иллюзия убийства», «Ромео + Джульетта», «Гладиатор», «Смерть коммивояжера», «Поймать убийцу».

За главную роль в картине «Смерть коммивояжера» актер получил премии «Тони» и «Золотой глобус».