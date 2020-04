Токио, , 09:10 — REGNUM Дата релиза ещё одного эксклюзива платформы PlayStation может быть перенесена. Об этом 17 апреля сообщил портал Comicbook.

Издание пишет, что на этот раз речь идёт об игре Ghost of Tsushima студии Sucker Punch Productions. Дата её выхода может быть перенесена с 26 июня на 1 августа 2020 года. Геймеры заметили, что канадский сайт PlayStation изменил дату, однако впоследствии установил старую.

По мнению автора статьи, это можно было бы счесть ошибкой, не стоящей внимания, если бы ранее Amazon также не изменила дату релиза The Last of Us Part II на 26 июня 2020 года. Он отметил, что Sony явно не будет выпускать две игры в один день.

Ghost of Tsushima — это предстоящая ролевая приключенческая игра с открытым миром, в которой геймерам предстоит управлять самураем по имени Дзин, сражающимся с врагами во время монгольского вторжения в Японию в 1274 году.

