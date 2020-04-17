Тбилиси, , 09:18 — REGNUM Мнения будто в Грузии эпидемиологическая ситуация намного хуже, чем показывают официальные данные, являются ошибочными. Это заявление 16 апреля сделал на брифинге глава Центра по контролю заболеваний в стране Амиран Гамкрелидзе

«Часто заводят речь о том, что инфицированных гораздо больше, чем мы выявляем. Я это не подтверждаю», — сказал Гамкрелидзе.

Он допустил, что в стране есть некоторые случаи заражения коронавирусом, которые не были обнаружены специалистами, но их не так много, как говорят в обществе.

Напомним, на конец 16 апреля число выявленных в Грузии инфицированных коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 и достигло 348 человек. Три человека от болезни COVID-19 скончались.

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