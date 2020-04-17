Москва, , 09:09 — REGNUM Главная выставка страны — ВДНХ предлагает всем желающим совершить виртуальную экскурсию по крышам павильонов, сообщается на портале мэра Москвы.

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На сайте выставки размешены архивные кадры скульптур на павильонах ВДНХ и современные фотографии, сделанные с квадрокоптера.

Онлайн-экскурсия познакомит со скульптурами, установленными на шести павильонах ВДНХ: «Центральный», «Республика Беларусь», «Мясная промышленность», «Земледелие», «Зерно» и «Атомная энергия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ разработан уникальный маршрут «Перезагрузка в городе».

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