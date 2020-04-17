Москва, , 09:06 — REGNUM Специалисты Роскачества в преддверии Пасхи рассказало о правильном выборе кагора и его полезных качествах. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Так, при выборе кагора надо помнить, что технология его производства достаточно недешевая, виноград используется качественный и полностью зрелый, за 100−150 рублей такого вина не купишь даже по акции.

При выборе стоит обратить внимание на содержание спирта (не менее 16%) и сахара (не менее 160 г/л). Качественный кагор не может иметь маркировки «вино фруктовое» или «вино фруктовое полусладкое», такие вина лучше обходить стороной, уточнили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель экспертной группы Роскачества «Винный гид России» Артур Саркисян сообщил, что двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем.

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