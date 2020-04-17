Уфа, , 09:05 — REGNUM Все прибывшие пассажиры из Таиланда в Уфу были отправлены в обсерватор. Об этом 17 апреля сообщает ИА «Башинформ».

По данным журналистов, ночью 17 апреля в столицу Башкирии прибыл рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока с российскими туристами на борту.

Отмечается, что сначала на борту самолета находилось 179 граждан. Потом 111 пассажиров высадились в Казани, остальные этим же бортом были доставлены в Уфу.

Отмечается, что прибывшие пассажиры сразу же заполнили анкеты. Им выдали постановления Роспотребнадзора об обязательном карантине. Кроме этого, в зале прилета все пассажиры сдали тесты на коронавирус. После этого их отправили в обсерватор.

По информации журналистов, у всех пассажиров температура была в норме.

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