Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM В Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-15», который доставил на Землю членов экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом 17 апреля написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

С МКС вернулись российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. «Союз МС-15» отстыковался от МКС 17 апреля в 4:53 мск. Приземлившихся космонавтов на станции сменили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16». Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили, что число сотрудников, обеспечивающих посадку «Союз МС-15» ограничили из-за распространения коронавируса.

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