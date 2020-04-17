Москва, , 09:15 — REGNUM Защитная маска неэффективна против коронавируса при использовании на открытом воздухе. Об этом говорится в рекомендациях МЧС России, опубликованных 17 апреля на сайте ведомства.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она неэффективна на открытом воздухе», — говорится в рекомендациях.

Отмечено также, что ношение масок помогает ограничить распространение вируса SARS-CoV-2. Однако необходимо мыть руки после прикосновения к использованной медицинской маске или респиратору, использовать маски не более двух-трех часов, а респираторы целесообразно менять после одного раза использования.

Роспотребнадзор 17 апреля также выпустил рекомендации о том, как «приблизить окончание карантинных мероприятий». В них говорится, что нужно «при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути», если пришлось покинуть жилище в условиях самоизоляции.