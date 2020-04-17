Красноярск, , 09:02 — REGNUM В Красноярске специалисты МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала — сложнейшего в санитарно-эпидемиологическом отношении объекта с массовым пребыванием людей. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Обработка главного железнодорожного вокзала краевой столицы, включая перрон, привокзальную площадь и торговые павильоны, силами 15 облачённых в специальные защитные костюмы сотрудников МЧС заняла 1,5 часа.

Для дезинфекции стекол, лестниц, фонарных столбов и подобных объектов использовался раствор, подаваемый под давлением из спецмашин МЧС. Большие площади, которые невозможно было очистить подобным образом, обрабатывались с помощью пеногенераторов.

Ранее силами пожарников и спасателей МЧС уже были продезинфицированы территории краевого автовокзала и станции «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля всего в Красноярском крае подтверждено 202 случая заражения коронавирусом. Десять пациентов с диагнозом COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ в Красноярском крае.

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