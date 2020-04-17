Киев, , 09:01 — REGNUM По состоянию на утро 17 апреля Киев занимает второе место в мире среди городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщил ресурс iqair.com.

На первом месте рейтинга находится китайский город Чунцин.

Жители Киева в социальных сетях жалуются, что город заволокло дымом, а в квартирах пахнет гарью.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали, что 16 апреля в Житомирской области, в Вышгородском, Иванковском районах Киевской области и на территории Ирпенской зоны зафиксированы случаи возгорания травы и лесной подстилки.

«С учётом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева. Химической и радиологической угрозы такое явление не несёт», — сказано в сообщении.

Напомним, 12 апреля Киев заволокло дымом от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Столица Украины ненадолго стала городом с самым грязным воздухом в мире.

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